«Салават Юлаев» — СКА: счет матча 4:2, обзор голов

одержал победу над(4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

У уфимцев голы записали на свой счет Егор Сучков, Джош Ливо, Артём Пименов и Шелдон Ремпал.

В составе СКА шайбы забросили Захар Бардаков и Михаил Григоренко.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Салават Юлаев» (Уфа) — СКА (Санкт-Петербург) — 4:2 (1:0, 2:1, 1:1) Голы: Сучков — 2 (бол., Ян), 9:51 — 1:0. Бардаков — 9 (Кузьмин, Фальковский), 22:14 — 1:1. Ливо — 11 (Ефремов, Комаров), 25:08 — 2:1. Пименов — 2 (Ливо, Алалыкин), 39:00 — 3:1. Григоренко — 8 (бол., Деанджело, Глотов), 52:02 — 3:2. Ремпал — 9 (п.в.), 57:55 — 4:2Вратари: Самонов — Заврагин (51:04 — 52:02, 57:30 — 57:55, 58:19)Броски: 35 (11+13+11) — 35 (14+9+12)Штраф: 8 — 20

После этого матча «Салават Юлаев» занимает 4-е место в таблице Востока с 24 очками в активе. СКА — на 2-й позиции (31).