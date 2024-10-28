Гру о поражении «Трактора»: Это был странный матч

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(4:5).

«Это был в некотором смысле странный матч. Мы пропустили два быстрых гола. Потом вернулись в игру, но не хватило сосредоточенности, чтобы довести дело до конца. "Автомобилист" приехал к нам, чтобы забраться повыше в таблице, поближе к нам, и мы не смогли собраться и сделать все необходимое, чтобы не отставать в начале матча. При этом я отмечу, что и мы сделали много хорошего.

Если отстаёшь в две шайбы с таким соперником, как "Автомобилист", нужно сделать многое, чтобы по крайне мере сравнять счёт. Многие игроки нашей команды сделали 200 % возможного, чтобы сравнять и повести в счёте. Но нам немного не хватило времени, потому что мы поздно включились. На мой взгляд, "Автомобилист" точно заслужил эту победу», — цитирует Гру пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Трактор» занимает 1-е место в таблице Востока с 32 очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Сибири» 30-го октября.