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    Гру о поражении «Трактора»: Это был странный матч

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Трактор
    Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (4:5).

    Бенуа Гру — главный тренер «Трактора»
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    Бенуа Гру — главный тренер «Трактора»

    «Это был в некотором смысле странный матч. Мы пропустили два быстрых гола. Потом вернулись в игру, но не хватило сосредоточенности, чтобы довести дело до конца. "Автомобилист" приехал к нам, чтобы забраться повыше в таблице, поближе к нам, и мы не смогли собраться и сделать все необходимое, чтобы не отставать в начале матча. При этом я отмечу, что и мы сделали много хорошего.

    Если отстаёшь в две шайбы с таким соперником, как "Автомобилист", нужно сделать многое, чтобы по крайне мере сравнять счёт. Многие игроки нашей команды сделали 200 % возможного, чтобы сравнять и повести в счёте. Но нам немного не хватило времени, потому что мы поздно включились. На мой взгляд, "Автомобилист" точно заслужил эту победу», — цитирует Гру пресс-служба КХЛ.

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