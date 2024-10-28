«Трактор» — «Автомобилист»: счет матча 4:5, обзор голов

одержал победу над(5:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе челябинского клуба голы записали на свой счет Григорий Дронов в большинстве, Александр Шаров, Семён Дер-Аргучинцев и Андрей Светлаков.

У «Автомобилиста» дублем отметился Брукс Мэйсек, а по шайбе забросили Максим Осипов, Владимир Кузнецов и Стефан Да Коста.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Трактор» (Челябинск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:5 (2:3, 2:1, 0:1) Голы: Мэйсек — 6 (Голышев), 0:23 — 0:1. Осипов — 2 (Голышев, Да Коста), 2:47 — 0:2. Дронов — 4 (бол., Дер-Аргучинцев, Робинсон), 11:02 — 1:2. Кузнецов — 4 (Волк, Денежкин), 18:26 — 1:3. Шаров — 3 (Робинсон, Жарков), 18:41 — 2:3. Дер-Аргучинцев — 3 (Кравцов, Карпухин), 26:29 — 3:3. Светлаков — 5 (Дер-Аргучинцев), 30:33 — 4:3. Да Коста — 3 (Голышев), 37:07 — 4:4. Мэйсек — 7 (Воробьев), 43:34 — 4:5Вратари: Фукале (58:35) — АликинБроски: 36 (9+12+15) — 23 (11+10+2)Штраф: 0 — 10

После этого матча «Автомобилист» занимает 2-е место в таблице Востока с 26-ю очками в активе. «Трактор» — на 1-й позиции (32).