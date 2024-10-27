«Локомотив» с минимальным счетом обыграл «Динамо» Мн

Ярославскийоказался сильнеев матче КХЛ со счетом 3:2.

За железнодорожников отличился Александр Радулов, реализовав большинство, Егор Сурин и Андрей Сергеев. Две результативные передачи на счету Артура Каюмова.

У гостей шайбы забросили Виталий Пинчук и Николас Мелош.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Локомотив» (Ярославль) — «Динамо» (Минск) — 3:2 (2:0, 1:1, 0:1) Голы: Радулов — 6 (бол., Гернат, Никулин), 11:43 — 1:0. Сурин — 3 (Каюмов, Береглазов), 15:46 — 2:0. Сергеев — 1 (Березкин, Каюмов), 20:16 — 3:0. Пинчук — 7 (бол., Лайл, Волков), 36:08 — 3:1. Мелош — 3 (Тирни, Энас), 58:24 — 3:2Вратари: Исаев — ТихомировБроски: 27 (10+8+9) — 26 (9+9+8)Штраф: 8 — 6

«Локомотив» одержал 5-ю победу подряд. Ярославцы набрали 36 очков и лидируют в таблице Западной конференции. «Динамо» с 21 очком — на 8-й строчке.