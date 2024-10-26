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    Быков о кричалке фанатов «Спартака»: Если болельщики так выступают, то на это есть свои причины

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак СКА
    Бывший главный тренер СКА Вячеслав Быков высказался о скандальной кричалке болельщиков «Спартака» во время матча регулярного чемпионата КХЛ против армейцев из Санкт-Петербурга.

    Болельщики «Спартака»
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    Болельщики «Спартака»

    Напомним, что фанаты «Спартака» скандировали кричалку: «СКА — позор российского хоккея».

    «Было бы интересно узнать мнение болельщиков, почему и по какой причине они это делают? Простым зрителям трудно понять, с чем это связано. Если болельщики так выступают, то на это есть свои причины. Между клубами есть конкуренция, во всех смыслах этого слова, на площадке за его пределами. Но чтобы так рьяно проявлялась конкуренция, как в случае с болельщиками "Спартака"... Не понимаю, с чем это связано», — сказал Быков СЭ.

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    • Вчера, 25-го октября «Спартак» проиграл СКА со счетом 2:5, упустив преимущество в 2 шайбы.

    Ранее вице-президент КХЛ Валерий Каменский также поделился своим мнением о скандальной кричалке болельщиков «красно-белых».

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