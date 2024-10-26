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    Каменский о кричалке фанатов «Спартака» в адрес СКА: Разве у нас это первый раз?

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    Вице-президент КХЛ Валерий Каменский отрицательно относится к кричалке болельщиков «Спартака» в адрес СКА во время очной встречи.

    Болельщики «Спартака»
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    Болельщики «Спартака»

    Напомним, что фанаты «красно-белых» скандировали кричалку «СКА — позор российского хоккея».

    «Видел и слышал кричалки болельщиков "Спартака", но разве у нас это первый раз? В КХЛ есть регламент, есть определённые наказания за подобное поведение. Поэтому будем ждать официальное заявление. Санкции за неподобающее поведение могут применяться к любому тренеру, к любому игроку и команде. И неважно, СКА это, ЦСКА или "Спартак". Всё прописано в регламенте, поэтому все будут действовать в рамках его правил.

    Конечно, отрицательно отношусь к этой кричалке "красно-белых". Народ приходит на хоккей отдыхать. Сейчас лига и все клубы ведут большую работу с болельщиками, поэтому на данный момент у нас очень хорошая атмосфера на хоккее, много народа с детьми. Это эмоции, всё бывает. Никуда не денешься, но мы боремся с этим и стараемся, чтобы этого было меньше.

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    • Я против Fan ID, который есть на футболе. Для этого у нас много камер на стадионах, где можно любого болельщика и крикуна спокойно вычислить, не пускать его или даже наказать. Есть определённые правила. Я сторонник свободного входа на ледовую арену», — цитирует Каменского Sport24.

    Вчера, 25-го октября СКА в гостях обыграл «Спартак» со счетом 5:2. После этого матча команда Романа Ротенберга занимает 2-е место в таблице Запада с 29-ю очками в активе, а «Спартак» — на 3-й позиции (25).

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