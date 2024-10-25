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    СКА на выезде разгромил «Спартак» в КХЛ

    «Спартак» — СКА: счет матча 2:5, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Спартак
    В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл московский «Спартак» со счетом 5:2.

    СКА
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    СКА

    За победителей шайбы забросили Евгений Кузнецов, Захар Бардаков, Василий Глотов, Сергей Плотников и Данила Галенюк. В составе хозяев отличились Павел Порядин и Егор Филин.

    Регулярный чемпионат КХЛ
    «Спартак» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:5 (2:0, 0:3, 0:2)
    Голы: Порядин — 9 (Морозов), 12:40 — 1:0. Филин — 2 (Усманов), 18:50 — 2:0. Кузнецов — 5 (Зайцев, Плотников), 25:43 — 2:1. Бардаков — 7 (Воробьев, Григоренко), 26:10 — 2:2. Глотов — 9 (бол., Деанджело, Грицюк), 30:43 — 2:3. Плотников — 11 (Никишин, Демидов), 42:14 — 2:4. Галенюк — 1 (Бардаков, Воробьев), 45:58 — 2:5Вратари: Николаев — ЗаврагинШтраф: 6 — 10Броски: 27 (9+8+10) — 42 (12+17+13)

    Благодаря этой победе СКА набрал 29 баллов и идет вторым в турнирной таблице Западной конференции. У «Спартака» осталось 25 очков и третья строчка.

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