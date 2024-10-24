Капризов об игре «Миннесоты»: Надо больше обострений на ворота — и шайбы будут

Российский нападающийвысказался об игре своей команды на старте нынешнего сезона НХЛ.

«Мы хорошо играем в обороне. Может, не так много забиваем, но сзади надёжны, и Гас (Густавссон) с Флауэром (Флери) в порядке. Кроме того, постоянно забиваем первые голы в матче, что облегчает задачу. Вот и выигрываем. А по своей игре — всегда хочется лучшего.

Из 10 очков у меня всего два гола? Это у меня классика в начале сезона — голы тяжеловато идут. Но рад, что выигрываем и какие-то голы! Нужно играть так же, а голы, думаю, придут. Надо больше обострений на ворота — и шайбы будут», — цитируют Капризова «Известия».

В нынешнем сезоне нападающий провел за «Миннесоту» 6 матчей и набрал 10 (2+8) очков. Команда занимает 3-е место в таблице Западной конференции с 10-ю очками в активе.