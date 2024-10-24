ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лука ВушковичЛука Вушкович: 17-летний «монстр» может стать новой звездой «Тоттенхэма»
    Все новости спорта

    Капризов об игре «Миннесоты»: Надо больше обострений на ворота — и шайбы будут

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Миннесота Уайлд
    Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов высказался об игре своей команды на старте нынешнего сезона НХЛ.

    Кирилл Капризов — нападающий «Миннесоты»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кирилл Капризов — нападающий «Миннесоты»

    «Мы хорошо играем в обороне. Может, не так много забиваем, но сзади надёжны, и Гас (Густавссон) с Флауэром (Флери) в порядке. Кроме того, постоянно забиваем первые голы в матче, что облегчает задачу. Вот и выигрываем. А по своей игре — всегда хочется лучшего.

    Из 10 очков у меня всего два гола? Это у меня классика в начале сезона — голы тяжеловато идут. Но рад, что выигрываем и какие-то голы! Нужно играть так же, а голы, думаю, придут. Надо больше обострений на ворота — и шайбы будут», — цитируют Капризова «Известия».

  • НХЛ. «Миннесота» обыграла «Флориду», «Вашингтон» победил «Филадельфию», «Коламбус» — «Торонто»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 23 октября
  • Вчера

    • В нынешнем сезоне нападающий провел за «Миннесоту» 6 матчей и набрал 10 (2+8) очков. Команда занимает 3-е место в таблице Западной конференции с 10-ю очками в активе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Аякс» привезет три очка из Азербайджана?
  • «Карабах» — «Аякс». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Смогут ли «Крылья» дать бой «бело-голубым»?
  • «Крылья Советов» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Астана» сохранит ворота на замке?
  • ТНС — «Астана». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.61
  • Экспресс дня 24 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Карабах — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч ТНС — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Панатинаикос — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — АЗ Алкмар
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч ХИК — Динамо Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Атлетик — Славия Прага
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Фенербахче — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие