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    Нападающий «Ак Барса»: Сейчас кайфово находиться в раздевалке, никакого негатива нет

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс
    Нападающий «Ак Барса» Артем Галимов высказался о том, как изменилась атмосфера в раздевалке команды по сравнению с прошлом сезоном.

    Артем Галимов — нападающий «Ак Барса»
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    Артем Галимов — нападающий «Ак Барса»

    «Заметил ли изменения в раздевалке команды? Всё очень сильно поменялось, вы даже не представляете насколько. Сейчас кайфово находиться в раздевалке.

    Каждый может что-то сказать, никто никого не подкалывает по-злому. Никакого негатива вообще нет. И причём все со всеми общаются, без всякого неудобства какого-то, и пошутить можно, и совета спросить. Всё вообще офигенно», — цитирует Галимова «БИЗНЕС Online».

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