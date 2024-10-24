Нападающий «Ак Барса»: Сейчас кайфово находиться в раздевалке, никакого негатива нет

Нападающийвысказался о том, как изменилась атмосфера в раздевалке команды по сравнению с прошлом сезоном.

«Заметил ли изменения в раздевалке команды? Всё очень сильно поменялось, вы даже не представляете насколько. Сейчас кайфово находиться в раздевалке.

Каждый может что-то сказать, никто никого не подкалывает по-злому. Никакого негатива вообще нет. И причём все со всеми общаются, без всякого неудобства какого-то, и пошутить можно, и совета спросить. Всё вообще офигенно», — цитирует Галимова «БИЗНЕС Online».

«Ак Барс» занимает 8-е место в таблице Восточной конференции с 18-ю очками в активе. В следующем матче казанцы сыграют против «Адмирала» 25-го октября. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.