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    Сможет ли «Адмирал» дать бой «Ак Барсу»?

    «Ак Барс» — «Адмирал». Ставка (к. 2.03) и прогноз на хоккей, КХЛ, 25 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ак Барс» — «Адмирал»
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    Дмитрий Яшкин — нападающий «Ак Барса»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет 25 октября. Начало встречи — в 19:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Ак Барс» — «Адмирал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 25 Октября 2024 года

    Ак Барс

  • Казань
    •  Ак Барс 19:00 Адмирал

    Адмирал

  • КХЛ
    •

    «Ак Барс»

    Турнирное положение: Казанцы занимают 7-е место в таблице Востока с 18-ю очками в активе после 15-и матчей. «Ак Барс» имеет несколько встреч в запасе по сравнению с другими клубами.

    Последние матчи: В прошлой встрече «Ак Барс» в гостях проиграл «Трактору» (1:3), а до этого разгромил «Металлург Мг» со счетом 5:0. Матчем ранее казанцы уступили «Спартаку» (0:3).

    Ак Барс — Адмирал: коэффициенты букмекеров

    В последних 5-и встречах у «Ак Барса» только 1 победа и 4 поражения. К тому же, команда крупно проиграла «Сибири» на своей площадке со счетом 3:6, а до этого уступила «Амуру» (1:2).

    Не сыграет: Николас Петан (травма).

    Состояние команды: Очевидно, что у «Ак Барса» начался спад в игре. Команда стала часто проигрывать, причем крупно. В предстоящем матче против «Адмирала» у казанцев будет шанс начать уже победную серию.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    После 5-и матчей «Ак Барс» набрал только 2 очка, а до этого у команды было 7 побед подряд. Пока что казанцы не кажутся стабильными, в этом их главная проблема.

    Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов пока не оправдывает ожидания в нынешнем сезоне. Вратарь отразил 90.48% бросков при коэффициенте надежности 2.70.

    «Адмирал»

    Турнирное положение: Команда занимает 5-е место в таблице Востока с 19-ю баллами в копилке после 17-и сыгранных матчей. «Адмирал» отстает от 3-ки лидеров в конференции лишь на 1 очко.

    Последние матчи: В прошлом поединке «Адмирал» сумел обыграть «Спартак» в овертайме со счетом 4:3, совершив камбэк с 0:3. До этого команда одолела «Лада» (5:3).

    В последних 5-и матчах «Адмирал» трижды проиграл и дважды победил. Команда за этот период крупно уступила «Ладе» (1:6), «Северстали» со счетом 5:6 в овертайме и «Трактору» (0:2).

    Не сыграет: Степан Старков (травма).

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    • Состояние команды: «Адмирал» в последнее время не очень хорошо выступает именно на чужой площадке, а дома дальневосточники очень опасны. В предстоящем матче команда встретится с мотивированным «Ак Барсом» — это будет очень тяжелая игра для гостей.

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    Судя по последнему матчу против «Спартака» у «Адмирала» точно есть характер и уверенность в своих силах. Команда смогла переломить ход встречи, отыграть 3 шайбы и победить.

    Первые гостевые матчи после домашней серии для «Адмирала» особенно тяжелые. Команда перенесла перелет и смену часового пояса. Эти факторы могут сказаться на результате.

    Статистика для ставок

    • «Адмирал» выиграл 2 последних матча, забросив за этот период 9 шайб

    • В последних 5-и матчах у «Ак Барса» только 1 победа

    • «Ак Барс» непременно обыгрывал «Адмирал» в последних 5-и очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 1.65, ничья — в 4.50, а победа «Адмирала» — в 4.40.

    На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.10 и 1.75 соответственно.

    Прогноз: «Ак Барс» будет доминировать, но у «Адмирала» точно будет шанс зацепиться за результат.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Адмирала» 2 больше за 2.03.

    Прогноз: Обе команды вполне способны выдать результативный матч.

    Ставка: Обе забьют больше 1.5 за 1.80.

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    «Ак Барс» — «Адмирал»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 25.10.2024. Прогнозы на хоккей. Сможет ли «Адмирал» дать бой «Ак Барсу»?
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