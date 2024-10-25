В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет 25 октября. Начало встречи — в 19:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Ак Барс» — «Адмирал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ак Барс»

Турнирное положение: Казанцы занимают 7-е место в таблице Востока с 18-ю очками в активе после 15-и матчей. «Ак Барс» имеет несколько встреч в запасе по сравнению с другими клубами.

Последние матчи: В прошлой встрече «Ак Барс» в гостях проиграл «Трактору» (1:3), а до этого разгромил «Металлург Мг» со счетом 5:0. Матчем ранее казанцы уступили «Спартаку» (0:3).

В последних 5-и встречах у «Ак Барса» только 1 победа и 4 поражения. К тому же, команда крупно проиграла «Сибири» на своей площадке со счетом 3:6, а до этого уступила «Амуру» (1:2).

Не сыграет: Николас Петан (травма).

Состояние команды: Очевидно, что у «Ак Барса» начался спад в игре. Команда стала часто проигрывать, причем крупно. В предстоящем матче против «Адмирала» у казанцев будет шанс начать уже победную серию.

Прогнозы и ставки на КХЛ

После 5-и матчей «Ак Барс» набрал только 2 очка, а до этого у команды было 7 побед подряд. Пока что казанцы не кажутся стабильными, в этом их главная проблема.

Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов пока не оправдывает ожидания в нынешнем сезоне. Вратарь отразил 90.48% бросков при коэффициенте надежности 2.70.

«Адмирал»

Турнирное положение: Команда занимает 5-е место в таблице Востока с 19-ю баллами в копилке после 17-и сыгранных матчей. «Адмирал» отстает от 3-ки лидеров в конференции лишь на 1 очко.

Последние матчи: В прошлом поединке «Адмирал» сумел обыграть «Спартак» в овертайме со счетом 4:3, совершив камбэк с 0:3. До этого команда одолела «Лада» (5:3).

В последних 5-и матчах «Адмирал» трижды проиграл и дважды победил. Команда за этот период крупно уступила «Ладе» (1:6), «Северстали» со счетом 5:6 в овертайме и «Трактору» (0:2).

Не сыграет: Степан Старков (травма).

Состояние команды: «Адмирал» в последнее время не очень хорошо выступает именно на чужой площадке, а дома дальневосточники очень опасны. В предстоящем матче команда встретится с мотивированным «Ак Барсом» — это будет очень тяжелая игра для гостей.

Судя по последнему матчу против «Спартака» у «Адмирала» точно есть характер и уверенность в своих силах. Команда смогла переломить ход встречи, отыграть 3 шайбы и победить.

Первые гостевые матчи после домашней серии для «Адмирала» особенно тяжелые. Команда перенесла перелет и смену часового пояса. Эти факторы могут сказаться на результате.

Статистика для ставок

«Адмирал» выиграл 2 последних матча, забросив за этот период 9 шайб

В последних 5-и матчах у «Ак Барса» только 1 победа

«Ак Барс» непременно обыгрывал «Адмирал» в последних 5-и очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 1.65, ничья — в 4.50, а победа «Адмирала» — в 4.40.

На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.10 и 1.75 соответственно.

Прогноз: «Ак Барс» будет доминировать, но у «Адмирала» точно будет шанс зацепиться за результат.

Ставка: Индивидуальный тотал «Адмирала» 2 больше за 2.03.

Прогноз: Обе команды вполне способны выдать результативный матч.

Ставка: Обе забьют больше 1.5 за 1.80.