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    «Трактор» победил «Авангард» в матче КХЛ

    «Авангард» — «Трактор»: счет матча 3:4, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Трактор
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» на выезде победил «Авангард» со счетом 4:3.

    «Трактор»
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    «Трактор»

    В составе победителей дубль оформил Александр Кадейкин, также отличились Семен Дер‑Аргучинцев и Владимир Ткачев. У хозяев забросили Павел Коледов, Алексей Макеев и Семен Чистяков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — «Трактор» (Челябинск) — 3:4 (1:1, 0:1, 2:2)
    Голы: Кадейкин — 9 (Дер-Аргучинцев), 2:45 — 0:1. Коледов — 1 (Буше), 4:07 — 1:1. Дер-Аргучинцев — 2 (бол., Дронов, Шабанов), 29:16 — 1:2. Кадейкин — 10 (бол., Сикьюра, Кэмпфер), 49:48 — 1:3. Макеев — 4, 50:43 — 2:3. Ткачев — 6 (п.в.), 58:05 — 2:4. Чистяков — 6 (Шарипзянов, Вей), 59:20 — 3:4Вратари: Хомченко (57:41 — 58:05, 58:24 — 59:20, 59:36) — ФукалеШтраф: 6 — 12Броски: 29 (13+6+10) — 25 (5+14+6)

    «Трактор» с 30 очками сохраняет первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» с 13 баллами располагается на 10-й позиции.

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