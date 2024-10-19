«Адмирал» — «Лада»: счет матча 5:3, обзор голов

У хозяев дублем отметился Вячеслав Основин, также отличились Либор Шулак, Кирилл Петьков, отличившийся в меньшинстве, и Даниил Гутик.
В составе «Лады» голы забили Остап Сафин, Иван Романов и Максим Березин.
КХЛ
«Адмирал» (Владивосток) — «Лада» (Тольятти) — 5:3 (1:1, 3:1, 1:1)
Голы: Шулак — 5 (Фьоре), 1:59 — 1:0. Сафин — 4 (бол., Джозефс, Черников), 11:30 — 1:1. Петьков — 1 (мен.), 25:16 — 2:1. Гутик — 4 (бол., Шэн, Сошников), 37:14 — 3:1. Основин — 1 (Николаев), 37:29 — 4:1. Романов — 2 (Сафин), 38:32 — 4:2. Основин — 2 (Чмыхов, Николаев), 43:29 — 5:2. Березин — 2 (Неколенко, Михайлов), 55:56 — 5:3Вратари: Мишуров — Трушков (56:18)Штраф: 8 — 6Броски: 41 (15+19+7) — 28 (11+3+14)
«Адмирал» набрал 17 очков и идет 7-м в таблице.
«Лада» (16) — на 9-й позиции.