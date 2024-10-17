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    Жамнов: Мы совершили на одну ошибку меньше, вот и победили

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Спартак
    Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о матче против «Авангарда» (6:5).

    Алексей Жамнов
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    Алексей Жамнов

    «По регламенту обычно с вопросов начинают, можете не говорить мне про регламент, но ладно. Скажу, что игра была интересна, американские горки. Мы понимали, что соперник настраивается, мы тоже не особо хорошо играли последние игры. Стимул был побеждать у обеих команд. В целом мы совершили на одну ошибку меньше, вот и победили.

    Да у нас работа кипит всегда, не только в перерывах, но и на лавке. Мы всегда делаем акцент на дисциплине. Их таких мелочей победы выходят. Порой доходит, порой нет. Но мы работаем», — цитирует Жамнова «Матч ТВ».

    «Спартак» переместился на второе место в таблице Западной конференции КХЛ, набрав 22 очка. «Авангард» идет десятым на Востоке, имея в активе 13 баллов.

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