ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас ТухельФантастический тренер, но сложный человек. Тухель возглавил сборную Англии
    Все новости спорта

    «Спартак» вырвал победу у «Авангарда» в матче с 11 шайбами, у Ружички — хет-трик

    «Авангард» — «Спартак»: счет матча 5:6, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Спартак
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» на выезде переиграл «Авангард» со счетом 6:5.

    «Спартак» вырвал победу у «Авангарда» в матче с 11 шайбами, у Ружички — хет-трик
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    В составе победителей хет-трик оформил Адам Ружичка. По одной шайбе забросили Михаил Мальцев, Павел Порядин и Николай Голдобин. У омичей голами отметились Линден Вей, Илья Рейнгардт, Никита Холодилин, Александр Филатьев и Рид Буше.

    Чемпионат КХЛ
    «Авангард» (Омск) — «Спартак» (Москва) — 5:6 (0:1, 4:1, 1:4)
    Голы: Ружичка — 7 (Зайцев, Пашин), 6:17 — 0:1. Ружичка — 8 (Морозов, Порядин), 24:16 — 0:2. Вей — 5 (Гуляев, Коледов), 29:20 — 1:2. Рейнгардт — 5 (Буше, Чистяков), 33:18 — 2:2. Холодилин — 1 (Шарипзянов, Чистяков), 35:11 — 3:2. Филатьев — 3 (Яремчук, Игумнов), 36:32 — 4:2. Мальцев — 7 (бол., Ружичка, Вишневский), 40:36 — 4:3. Порядин — 6 (Миронов), 41:20 — 4:4. Голдобин — 3 (Миронов, Порядин), 46:21 — 4:5. Буше — 6 (Шарипзянов, Рейнгардт), 50:14 — 5:5. Ружичка — 9 (Миронов, Вишневский), 54:00 — 5:6Вратари: Проскуряков (Хомченко, 46:21, 58:47) — Николаев (Рибар, 36:32)Штраф: 11 — 7Броски: 38 (9+18+11) — 30 (10+5+15)

    «Спартак» переместился на второе место в таблице Западной конференции КХЛ, набрав 22 очка. «Авангард» идет десятым на Востоке, имея в активе 13 баллов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • СКА продолжит победную серию в дерби с ЦСКА
  • СКА — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Сможет ли Рублев взять реванш у Мюллера?
  • Рублев — Мюллер. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Минское «Динамо» продолжит побеждать?
  • «Динамо» Минск — «Металлург Мг». Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.15
  • Экспресс дня 17 октября
  • Сегодня в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Рублев — Мюллер
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  3.70
  • Прогноз на матч Монако — Лилль
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Санкт-Паули
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Трактор — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шанхай Шеньхуа — Хэнань Суншань Лунмэн
  • Футбол
  • Завтра в 14:35
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ахмат — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 20:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие