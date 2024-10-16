«Куньлунь» уступил дома «Локомотиву»

Ярославскийна выезде не оставил шансовв матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:1.

Главными героями встречи стали Даниил Бут, набравший 3 (1+2) очка и Байрон Фреp, забросивший две шайбы. Также голы на счету Максима Березкина и Дениса Алексеева.

У «Куньлуня» единственный гол забил Джейден Хэлбгевакс.

«Локомотив» с 28 очками занимает первое место на «Западе». «Куньлунь» с 13 очками — на десятой строчке.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Куньлунь РС» (Пекин) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:5 (0:2, 1:2, 0:1) Голы: Фрэз — 3 (Бут), 16:19 — 0:1. Березкин — 5 (Каюмов, Шалунов), 17:59 — 0:2. Бут — 3 (Кирьянов), 25:08 — 0:3. Фрэз — 4 (бол., Бут, Никулин), 29:48 — 0:4. Хальбгевакс — 2 (бол., Вуд, Шартье), 36:49 — 1:4. Алексеев — 1 (мен., Иванов), 53:42 — 1:5Вратари: Кейзер — МельничукБроски: 15 (8+4+3) — 34 (13+10+11)Штраф: 8 — 10.

В следующем матче «Локомотив» 19 октября сыграет дома с «Барысом», «Куньлунь» днем ранее примет «Сочи».