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    «Витязь» победил «Локомотив» с минимальным счетом

    «Витязь» — «Локомотив»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче регулярного чемпионата КХЛ подмосковный «Витязь» оказался сильнее ярославского «Локомотива» — 2:1.

    Дерек Барак
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    Дерек Барак

    Хозяева открыли счет на второй минуте после точного броска Дерека Барака. Через 14 минут Дмитрий Бучельников увеличил преимущество.

    «Локомотив» смог ответить лишь шайбой Артура Каюмова в середине третьего периода.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Витязь» (Московская область) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Барак — 10 (бол., Рой, Готье), 1:34 — 1:0. Бучельников — 4 (Стюарт), 15:48 — 2:0. Каюмов — 6 (Шалунов), 52:44 — 2:1Вратари: Дорожко — Исаев (59:24)Броски: 20 (10+6+4) — 42 (13+13+16)Штраф: 8 — 8

    Несмотря на поражение «Локомотив» продолжает лидировать на «Западе» с 26 очками. «Витязь» теперь седьмой с 16 очками.

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