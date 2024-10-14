«Витязь» — «Локомотив»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛ подмосковныйоказался сильнее ярославского «— 2:1.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Дерек Барак Фото: hcvityaz.ru

Хозяева открыли счет на второй минуте после точного броска Дерека Барака. Через 14 минут Дмитрий Бучельников увеличил преимущество.

«Локомотив» смог ответить лишь шайбой Артура Каюмова в середине третьего периода.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Витязь» (Московская область) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:1 (2:0, 0:0, 0:1) Голы: Барак — 10 (бол., Рой, Готье), 1:34 — 1:0. Бучельников — 4 (Стюарт), 15:48 — 2:0. Каюмов — 6 (Шалунов), 52:44 — 2:1Вратари: Дорожко — Исаев (59:24)Броски: 20 (10+6+4) — 42 (13+13+16)Штраф: 8 — 8

Несмотря на поражение «Локомотив» продолжает лидировать на «Западе» с 26 очками. «Витязь» теперь седьмой с 16 очками.