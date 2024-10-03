«Динамо» Москва — «Трактор»: счет матча 1:4, обзор голов

Григорий Дронов — защитник «Трактора» Фото: globallookpress.com
В составе челябинской команды дублем отметился защитник Григорий Дронов, а по шайбе забросили Михаил Котляревский и Виталий Кравцов.
У «Динамо» единственный гол записал на свой счет Павел Кудрявцев.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — «Трактор» (Челябинск) — 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)
Голы: Дронов — 2 (бол., Шабанов, Юртайкин), 30:58 — 0:1. Кудрявцев — 2 (Ожиганов, Адамчук), 38:24 — 1:1. Дронов — 3 (Ткачев), 39:48 — 1:2. Котляревский — 5 (Шаров, Телегин), 52:06 — 1:3. Кравцов — 4 (п.в., Шабанов), 59:13 — 1:4Вратари: Миска (Моторыгин, 53:11, Миска, 55:00, 56:08 — 56:31, 56:45 — 59:13) — МыльниковБроски: 38 (8+16+14) — 36 (13+14+9)Штраф: 15 — 15
После этого матча «Трактор» занимает 3-е место в таблице Востока с 16-ю очками, а московское «Динамо» — на 8-й позиции Запада (11).