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    «Трактор» на чужой площадке обыграл московское «Динамо»

    «Динамо» Москва — «Трактор»: счет матча 1:4, обзор голов

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    «Трактор» одержал уверенную победу над московским «Динамо» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Григорий Дронов — защитник «Трактора»
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    Григорий Дронов — защитник «Трактора»

    В составе челябинской команды дублем отметился защитник Григорий Дронов, а по шайбе забросили Михаил Котляревский и Виталий Кравцов.

    У «Динамо» единственный гол записал на свой счет Павел Кудрявцев.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Москва) — «Трактор» (Челябинск) — 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)
    Голы: Дронов — 2 (бол., Шабанов, Юртайкин), 30:58 — 0:1. Кудрявцев — 2 (Ожиганов, Адамчук), 38:24 — 1:1. Дронов — 3 (Ткачев), 39:48 — 1:2. Котляревский — 5 (Шаров, Телегин), 52:06 — 1:3. Кравцов — 4 (п.в., Шабанов), 59:13 — 1:4Вратари: Миска (Моторыгин, 53:11, Миска, 55:00, 56:08 — 56:31, 56:45 — 59:13) — МыльниковБроски: 38 (8+16+14) — 36 (13+14+9)Штраф: 15 — 15

    После этого матча «Трактор» занимает 3-е место в таблице Востока с 16-ю очками, а московское «Динамо» — на 8-й позиции Запада (11).

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