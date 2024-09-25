Гатиятулин: Готовились к непростой игре — в Тольятти всегда непросто

Главный тренерпрокомментировал победу своей команды в матче КХЛ против(4:3).

«Готовились к непростой игре — в Тольятти всегда непросто, по-другому не бывает: очень неуступчивый соперник, с которым нельзя терять концентрацию. После второй нашей шайбы именно это с нами и случилось. Тем не менее, в перерыве внесли коррективы, поправили, расставили акценты, на что ребятам нужно обратить внимание. Они проявили характер и хороший навык — вернулись в игру, создали моменты, забили и довели матч до победы.

Впервые пропустили в меньшинстве? Комментировать нечего. Сложно провести так весь сезон — такого не было в истории, чтобы команда ни разу не пропустила в меньшинстве. Во всех компонентах ведётся работа, объясняем ребятам, где мы можем усилить игру», — цитирует Гатиятулина пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Ак Барс» занимает 5-е место в таблице Восточной конференции с 10-ю баллами в копилке. В следующем поединке казанцы встретятся с «Металлургом» 27-го сентября.