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    Леонтьев: Молодцы, сражались, но счет не в нашу пользу

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь Нефтехимик
    Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев высказался о матче против «Сибири» (2:5).

    Олег Леонтьев
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    Олег Леонтьев

    «Сибирь очень мощно начала, но мы вроде выдержали стартовый натиск. Второй период переломили, счёт был в нашу пользу, но на эмоциях побежали и пропустили контратаку. И большинство, конечно, отличное у соперника. Моменты были, чтобы исправить игру, но соперник оказался чуть посильнее и поудачливее. Молодцы, сражались, но счет не в нашу пользу.

    Тайм-аут на 35-й секунде матча? Команда вышла на лёд, но я видел, что надо сделать встряску, потому что соперник очень сильно начал давить, а мы не успевали. Нужна была пауза, чтобы выдохнуть, поменять что-то. Дать понять, что мы вышли сражаться на таких же скоростях, успевать, поэтому нужна была такая пауза», — цитирует Леонтьева «Чемпионат».

    «Сибирь» с 6 очками занимает 5-е место на «Востоке». «Нефтехимик» с 8 баллами остается лидером.

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