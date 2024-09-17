Леонтьев: Молодцы, сражались, но счет не в нашу пользу

Главный тренервысказался о матче против(2:5).

«Сибирь очень мощно начала, но мы вроде выдержали стартовый натиск. Второй период переломили, счёт был в нашу пользу, но на эмоциях побежали и пропустили контратаку. И большинство, конечно, отличное у соперника. Моменты были, чтобы исправить игру, но соперник оказался чуть посильнее и поудачливее. Молодцы, сражались, но счет не в нашу пользу.

Тайм-аут на 35-й секунде матча? Команда вышла на лёд, но я видел, что надо сделать встряску, потому что соперник очень сильно начал давить, а мы не успевали. Нужна была пауза, чтобы выдохнуть, поменять что-то. Дать понять, что мы вышли сражаться на таких же скоростях, успевать, поэтому нужна была такая пауза», — цитирует Леонтьева «Чемпионат».

«Сибирь» с 6 очками занимает 5-е место на «Востоке». «Нефтехимик» с 8 баллами остается лидером.