Вячеслав Быков: Конкуренция с легионерами поднимает уровень КХЛ

Знаменитый российский игрок и тренерпрокомментировал комплектование своего бывшего клубав это межсезонье.

«Уфимский "Салават" вроде как вновь пытается делать ставку на звено легионеров, а также на свою молодёжь. Что думаете о такой тактике? Хорошие легионеры — это возможность передачи опыта всей команде и в принципе всей структуре. Хорошие, качественные легионеры дают возможность для роста другим ребятам, которые находятся в клубе.

Это тоже позитивный момент. В принципе, конкуренция между легионерами поднимает общий уровень Континентальной хоккейной лиги и увеличивает приток болельщиков.

Я думаю, у "Салавата" хорошая молодёжь, их школа работает достаточно продуктивно. Будем надеяться, что и они будут расти и показывать свои амбиции, — сказал Быков "Чемпионату".

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Вячеслав Быков с уфимским клубом работал с 2009 по 2011 год. Как игрок он является двухкратным олимпийским чемпионом (1988, 1992).