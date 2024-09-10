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    Стало известно, почему Кузнецов не вернулся в «Трактор»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Трактор СКА КХЛ Вашингтон Кэпиталз НХЛ
    Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков высказался о переходе Евгения Кузнецова в санкт-петербургский СКА.

    Евгений Кузнецов
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    Евгений Кузнецов

    Кузнецов играл за «Трактор» в начале карьеры.

    «Не думаю, что здесь агент играл большую роль. Ключевое значение имели приоритеты Евгения. Он же сам объяснил, что ему было бы некомфортно в Челябинске и что здесь его бы все отвлекало от хоккея. Его же знает чуть ли не каждый человек в городе.

    Давайте дождемся окончания сезона. Прошлое не вернуть. Мы живем и наслаждаемся сегодняшним днем», — приводит слова Волкова «Спорт-Экспресс».

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