Стало известно, почему Кузнецов не вернулся в «Трактор»

Евгений Кузнецов Фото: globallookpress.com
Кузнецов играл за «Трактор» в начале карьеры.
«Не думаю, что здесь агент играл большую роль. Ключевое значение имели приоритеты Евгения. Он же сам объяснил, что ему было бы некомфортно в Челябинске и что здесь его бы все отвлекало от хоккея. Его же знает чуть ли не каждый человек в городе.
Давайте дождемся окончания сезона. Прошлое не вернуть. Мы живем и наслаждаемся сегодняшним днем», — приводит слова Волкова «Спорт-Экспресс».
Напомним, в конце июля Кузнецов подписал четырехлетний контракт со СКА.