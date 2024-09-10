Стало известно, почему Кузнецов не вернулся в «Трактор»

Генеральный менеджер «Трактора»высказался о переходев санкт-петербургский

Кузнецов играл за «Трактор» в начале карьеры.

«Не думаю, что здесь агент играл большую роль. Ключевое значение имели приоритеты Евгения. Он же сам объяснил, что ему было бы некомфортно в Челябинске и что здесь его бы все отвлекало от хоккея. Его же знает чуть ли не каждый человек в городе.

Давайте дождемся окончания сезона. Прошлое не вернуть. Мы живем и наслаждаемся сегодняшним днем», — приводит слова Волкова «Спорт-Экспресс».

Напомним, в конце июля Кузнецов подписал четырехлетний контракт со СКА.