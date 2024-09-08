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    Тамбиев: Четвертый гол нас надломил

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    Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвел итоги матча с ЦСКА (2:6).

    Леонид Тамбиев
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    Леонид Тамбиев

    «Соперник показал нам, в каких моментах надо добавлять и прогрессировать. Не справились в меньшинстве, много удалялись, это предрешило исход матча. Исполнительское мастерство игроков ЦСКА позволяет реализовывать эти моменты. По содержанию в атаке до счета 3:2 игра мне нравилась. Четвертый гол нас надломил. Подправим, что надо.

    У нас сейчас нет готовых молодых игроков для уровня КХЛ. Их надо выращивать самим. Они должны быть конкурентоспособными, а не тринадцатыми нападающими или седьмыми защитниками.

    Я больше слежу за своей командой. В ЦСКА сильный подбор игроков, задача выиграть Кубок Гагарина, этим все сказано. Высокий уровень. Насколько изменился ЦСКА — вопрос не ко мне.

    Я скажу, что "Адмирал" биться за плей-офф готов. Мы перестраиваем игру с учетом того, что у меня есть в руках. Есть моменты, которые надо подправить. Есть группа игроков, в которых я верю и которые верят в меня. Я бы не отказался от пары качественных игроков, но они стоят больших денег.

    Надо понимать, для чего ты берешь игрока. Сейчас имена ничего не значат. Нужны скорость, резкость, молодость, энергия. Но таких ребят мало. Лига диктует свои правила игры», — приводит слова Тамбиева сайт ЦСКА.

    10 сентября ЦСКА примет «Сибирь», а «Адмирал» 17 сентября дома сыграет с «Куньлунем».

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