Козлов: Очень важно, что в овертайме выстояли втроем

Главный тренерподвел итог матча против(2:1 Б).

«Во втором периоде у нас возникли проблемы с контролем ритма. Было и кое-что позитивное. Ребята уже воспринимают информацию. Очень важно, что в овертайме выстояли втроём. А ещё важнее, что Самонов, пропустив два броска в серии, в итоге выиграл её. Мы все спортсмены, у всех есть амбиции.

Особая атмосфера в раздевалке чувствовалась и перед "Ак Барсом", и перед "Трактором". Если учесть, что у нас десять новых игроков, то для половины ребят поражение в плей-офф было в памяти свежо, а для других — в новинку,» — приводит слова Козлова пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Салават Юлаев» занимает 5-е место в таблице Востока с 4 очками в активе. «Трактор» — на 6-й позиции (3 балла).