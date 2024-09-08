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    Капитан «Нефтехимика»: В третьем периоде сыграли по счету

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Нефтехимик Металлург Мг
    Нападающий «Нефтехимика» Александр Дергачев высказался о победе своей команды в матче КХЛ против «Металлурга» (2:0).

    Александр Дергачев
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    Александр Дергачев

    «В принципе, хороший матч, с обилием голевых моментов у обеих команд. Думаю, было интересно болельщикам. В третьем периоде нам пришлось откатиться. Сыграли по счёту. Как всегда, соперник хорошо катался Но сегодня мы были лучше. Мы забивали, как говорят, трудовые голы.

    Загидулин сегодня творил чудеса? Он играл уверенно, стабильно. Его уверенность передавалась на команду», — цитирует Дергачева пресс-служба «Нефтехимика».

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    • После этого матча нижнекамская команда занимает 3-е место в таблице Востока с 4 очками в активе. В следующем поединке «Нефтехимик» вновь сыграет против «Металлурга» 12-го сентября.

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