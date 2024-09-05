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    «Спартак» оказался сильнее ЦСКА в московском дерби

    «Спартак» — ЦСКА: счет матча 4:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак ЦСКА
    «Спартак» обыграл ЦСКА (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Павел Порядин — нападающий «Спартака»
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    Павел Порядин — нападающий «Спартака»

    У армейской команды голы записали на свой счет Павел Карнаухов и Прохор Полтапов.

    В составе «Спартака» шайбы забросили Андрей Миронов, Павел Порядин, Дмитрий Вишневский и Андрей Локтионов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Спартак» — ЦСКА 4:2 (1:1, 1:1, 2:0).
    Голы: Карнаухов — 1 (Афанасьев, Абрамов), 10:28 — 0:1. Миронов — 1 (Принс, Вишневский), 16:50 — 1:1. Полтапов — 1 (мен. Соркин), 28:58 — 1:2. Порядин — 1 (бол. Локтионов), 30:42 — 2:2. Вишневский — 1 (Беляев, Рубцов), 54:05 — 3:2. Локтионов — 1 (Мальцев), 58:37 — 4:2Вратари: Николаев — ПросветовБроски: 38 (15+8+15) — 33 (10+15+8)Штраф: 10 — 8

    В следующем матче КХЛ «Спартак» встретится с «Сочи» 7-го сентября, а ЦСКА сыграет против «Адмиралом» 8-го числа.

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