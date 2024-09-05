«Спартак» — ЦСКА: счет матча 4:2, обзор голов

Павел Порядин — нападающий «Спартака» Фото: globallookpress.com
У армейской команды голы записали на свой счет Павел Карнаухов и Прохор Полтапов.
В составе «Спартака» шайбы забросили Андрей Миронов, Павел Порядин, Дмитрий Вишневский и Андрей Локтионов.
КХЛ. Регулярный чемпионат.
«Спартак» — ЦСКА 4:2 (1:1, 1:1, 2:0).
Голы: Карнаухов — 1 (Афанасьев, Абрамов), 10:28 — 0:1. Миронов — 1 (Принс, Вишневский), 16:50 — 1:1. Полтапов — 1 (мен. Соркин), 28:58 — 1:2. Порядин — 1 (бол. Локтионов), 30:42 — 2:2. Вишневский — 1 (Беляев, Рубцов), 54:05 — 3:2. Локтионов — 1 (Мальцев), 58:37 — 4:2Вратари: Николаев — ПросветовБроски: 38 (15+8+15) — 33 (10+15+8)Штраф: 10 — 8
В следующем матче КХЛ «Спартак» встретится с «Сочи» 7-го сентября, а ЦСКА сыграет против «Адмиралом» 8-го числа.