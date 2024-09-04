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    «Динамо» неожиданно проиграло «Куньлуню»

    «Динамо» — «Куньлунь»: счет матча 1:3, обзор голов

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    В матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» дома уступило «Куньлуню» со счетом 1:3.

    «Куньлунь»
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    «Куньлунь»

    Открыл счет Никита Гусев, но потом гости усилиями Колина Кэмпбелла, Паркер Фу и Наиля Якупова смогли трижды поразить ворота хозяева.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Москва) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
    Голы: Гусев — 1 (Готовец, Менелл), 19:48 — 1:0. Кэмпбелл — 1 (мен., П. Фу), 33:36 — 1:1. Якупов — 1, 39:23 — 1:2. П. Фу — 1 (п.в., С. Фу), 58:42 — 1:3Вратари: Миска (58:29 — 58:42, 59:37) — СмитШтраф: 8 — 10Броски: 31 (9+15+7) — 21 (9+8+4)

    В следующих матчах «Динамо» 6 сентября примет «Северсталь», а «Куньлунь» в этот же день сыграет дома с «Адмиралом».

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