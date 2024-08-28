Вайсфельд о силовом приеме Абросимова: Я не вижу нарушения правил в данном эпизоде

Известный функционероценил эпизод в матче турнира мемориала имени Ивана Ромазана между(0:3).

Во время 3-го периода защитник «Нефтехимика» Роман Абросимов провел силовой прием на нападающем «Металлурга» Данииле Вовченко, в результате которого игрок магнитогорской команды получил травму. После этого эпизода главный тренер «Металлурга» Андрей Разин решил увести свою команду со льда.

«Я не вижу нарушения правил в данном эпизоде. Это чистый силовой приём со стороны Романа Абросимова. Даниилу Вовченко, безусловно, желаю здоровья», — сказал Вайсфельд Чемпионату.

После того, как Разин увел свою команду со льда «Металлург» получил техническое поражение.