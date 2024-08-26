КХЛ может повысить потолок зарплат

Сумма потолка зарплат в КХЛ может быть изменена в зависимости от экономической ситуации в стране. Об этом сообщил президент лиги Алексей Морозов.

Сейчас сумма потолка в КХЛ составляет 900 миллионов рублей на клуб КХЛ.

«Наша стратегия заключается в том, чтобы пол зарплат составлял 50 процентов от потолка. Мы это сделали. Теперь в ноябре состоится заседание рабочей группы по спортивным вопросам с участием всех клубов. Там предстоит обсуждение разных тем, включая и ту, о которой вы сказали. Только несколько клубов готовы к поднятию потолка. Но что делать с полом? Мы выстраивали стратегию, которая должна учитывать интересы всех команд и способствовать росту конкуренции.

Инфляция, повышение ключевой ставки, рост налогообложения — эти факторы имеют значение. Мы за ними следим и прекрасно понимаем, что экономическая ситуация меняется с каждым годом.

Во время ноябрьского заседания, о котором я говорил чуть раньше, к этому вопросу обратимся. Дальше все будет зависеть от позиции клубов.

Планируются дальнейшие изменения в отношении потолка зарплат? Такая тема существует. Мы ее разрабатываем, но пока по нынешнему законодательству не можем всего сделать, к сожалению. Решить все сразу в один момент объективно невозможно, поэтому приходится осуществлять изменения постепенно», — приводит слова Морозова «Спорт-Экспресс».