Строум: Овечкин побьет рекорд Гретцки

Нападающий «Вашингтона»выразил мнение, что форвардуудастся превзойти рекордпо голам в НХЛ уже в следующем сезоне.

Россиянину нужно забить еще один 41 гол.

«Я определённо так думаю. У него было гораздо больше сезонов с 40+ голами, чем без 40 голов. Все списали его со счетов на протяжении 40 первых игр в прошлом году, и он действительно вырвался вперёд во второй половине сезона. Так что я ожидаю многого от Ови, которого мы получили во второй половине прошлого сезона. Мы все ждём этого, и мы будем готовы. Я, конечно, буду стараться отдать ему пас.

Такого парня нельзя списывать со счетов. У него один из лучших, если не лучший, бросок в НХЛ. Есть несколько парней с действительно хорошими бросками, но, по моему мнению, он входит в пятёрку лучших. Я вижу это каждый день. Каждый раз, когда парень может так бросать, всё зависит от ребят вокруг него, чтобы они доставили ему шайбу, и это то, что мы пытаемся сделать», — цитирует Строума пресс-служба клуба.

Прогнозы и ставки на НХЛ

В минувшем сезоне НХЛ Овечкин в 79 играх забил 31 гол и сделал 34 результативные передачи.