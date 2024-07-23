Овечкин: Хочется еще раз выиграть Кубок Стэнли

Форвард «Вашингтона»отметил, каких достижений он хочет добиться до того, как завершит карьеру.

«Я хочу сыграть 1500 матчей в НХЛ. Не помню, сколько у меня сейчас. За два сезона можно добить. У меня и так сейчас наибольшее число игр среди российских игроков в НХЛ. Это большое достижение, я считаю. Причём это за один клуб — такое только у меня и у Малкина. Если бы не было локаута и пандемии, думаю, рекорд Гретцки был бы уже побит. Но, к сожалению, такие моменты случаются.

Также ещё раз хочется выиграть Кубок Стэнли. Не передать словами те эмоции и наслаждение, которые получили мы, наши друзья, семья, болельщики. Опять хочется ощутить.

После окончания карьеры меня не будет ничего держать в Америке? Ну, не то что держать, просто здесь, в России, все мои друзья, все мои родственники и Настины тоже родственники здесь. Мне комфортнее находиться в России на данный момент, чем там. Вот если, допустим, у нас заканчивается сезон, мы хотим сразу полететь домой, потому что мы скучаем по дому, по семье, по друзьям», — сказал Овечкин в интервью на YouTube-канале Амирана Сардарова.

Прогнозы и ставки на НХЛ

За карьеру в НХЛ Овечкин сыграл 1426 матчей и забил 853 гола.