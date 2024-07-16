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    Айзерман рассказал о долгосрочных планах «Детройта» по комплектованию состава

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Детройт Ред Уингз
    Генеральный менеджер «Детройта» Стив Айзерман высказался о своих планах по формированию команды.

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    Дилан Ларкин — капитан «Детройта»

    «Нам бы очень хотелось выйти в плей-офф в следующем сезоне, так же, как нам бы очень хотелось выйти в плей-офф в прошлом году.

    В конечном итоге я всё ещё пытаюсь собрать то ядро ​​молодых парней, которое будет вместе пробиваться в плей-офф, и, возможно, в конечном итоге выиграть Кубок Стэнли. Это долгосрочный план, и мы будем его придерживаться», — цитирует Айзермана пресс-служба клуба.

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