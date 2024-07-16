Айзерман рассказал о долгосрочных планах «Детройта» по комплектованию состава

Генеральный менеджервысказался о своих планах по формированию команды.

«Нам бы очень хотелось выйти в плей-офф в следующем сезоне, так же, как нам бы очень хотелось выйти в плей-офф в прошлом году.

В конечном итоге я всё ещё пытаюсь собрать то ядро ​​молодых парней, которое будет вместе пробиваться в плей-офф, и, возможно, в конечном итоге выиграть Кубок Стэнли. Это долгосрочный план, и мы будем его придерживаться», — цитирует Айзермана пресс-служба клуба.

В сезоне 2023/2024 «Детройт» не смог выйти в плей-офф. Напомним, что руководство «красных крыльев» подписало контракт с российским нападающим Владимиром Тарасенко до конца сезона 2025/2026.