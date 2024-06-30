ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Новак Джокович и Карлос Алькарас перед финалом Уимблдона-2023Уимблдон-2024: Джокович в тени Алькараса и Синнера, непонятные перспективы Соболенко и последний шанс Мирры повторить достижение Шараповой
  • 16:05
    • Дуглас Луис стал игроком «Ювентуса»
  • 14:35
    • Спаллетти сохранит свой пост в сборной Италии, несмотря на ранний вылета на Евро-2024
    Все новости спорта

    Тренер «Юты» о приобретении Сергачева: Это шаг в правильном направлении

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Аризона Койотс Трансферы
    Главный тренер «Юты» (бывшая «Аризона») Андре Туриньи высказался о приобретении российского защитника Михаила Сергачева из «Тампа-Бэй».

    Михаил Сергачев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Михаил Сергачев

    «Конечно, это великолепно. Нам нужно было улучшить нашу защиту, и я думаю, что это шаг в правильном направлении, в этом нет никаких сомнений. Думаю, что это действительно хороший игрок.

    Без сомнения, теперь он наш защитник номер один. У него много различных умений, которые нам очень нравятся», — цитирует Туриньи пресс-служба клуба.

  • Шесть важных уроков, которые команды НХЛ могут извлечь из кубкового похода «Флориды»
  • В чемпионском сезоне у «Пантерз» все сошлось идеально
  • 27/06/2024

    • Напомним, что «Юта» и «Тампа-Бэй» произвели обмен. В стан «молний» перешли нападающий Конор Гики, защитник Джей Джей Мозер, а также выбор во втором раунде драфта НХЛ — 2025 и 199-й пик на драфте-2024.

    Сергачев является 2-кратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампы». В прошлом сезоне НХЛ защитник провел 36 матчей и набрал 20 (2+18) очков.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пропустят ли испанцы свой первый гол на Евро-2024?
  • Испания — Грузия. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Стоит ждать осторожный футбол?
  • Англия — Словакия. Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
  • Кто выиграет битву за плей-офф Кубка Америки?
  • Мексика — Эквадор. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.18
  • Экспресс дня 30 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Испания — Грузия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Англия — Словакия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Мексика — Эквадор
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Франция — Бельгия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Португалия — Словения
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Боливия — Панама
  • Футбол
  • Послезавтра в 04:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч США — Уругвай
  • Футбол
  • Послезавтра в 04:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Фрухвиртова — Андреева
  • Теннис
  • Завтра в 18:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие