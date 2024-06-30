Тренер «Юты» о приобретении Сергачева: Это шаг в правильном направлении

Главный тренер(бывшая «Аризона»)высказался о приобретении российского защитникаиз

«Конечно, это великолепно. Нам нужно было улучшить нашу защиту, и я думаю, что это шаг в правильном направлении, в этом нет никаких сомнений. Думаю, что это действительно хороший игрок.

Без сомнения, теперь он наш защитник номер один. У него много различных умений, которые нам очень нравятся», — цитирует Туриньи пресс-служба клуба.

Напомним, что «Юта» и «Тампа-Бэй» произвели обмен. В стан «молний» перешли нападающий Конор Гики, защитник Джей Джей Мозер, а также выбор во втором раунде драфта НХЛ — 2025 и 199-й пик на драфте-2024.

Сергачев является 2-кратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампы». В прошлом сезоне НХЛ защитник провел 36 матчей и набрал 20 (2+18) очков.