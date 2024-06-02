ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рашид Рахимов«Каждый следующий шаг сложнее предыдущего». Рашид Рахимов — о тренерской доле и нюансах работы в Казани
  • 15:45
    • Рахимов высказался о слухах по поводу возможного увольнения из «Рубина»
  • 14:18
    • Романо: Мбаппе подписал контракт с «Реалом»
  • 16:14
    • The Athletic: Модрич согласился на понижение зарплаты в «Реале»
  • 15:20
    • «Салават Юлаев» и ЦСКА произвели обмен хоккеистами
  • 13:41
    • Вондроушова второй раз в карьере вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
    Все новости спорта

    СЭ: Кагарлицкий близок к переходу в «Торпедо»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Торпедо Трансферы
    Экс-нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий может пополнить состав «Торпедо». Об этом сообщает журналист СЭ Артур Хайруллин.

    Дмитрий Кагарлицкий
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дмитрий Кагарлицкий

    Стало известно, что 34-летний форвард подпишет контракт с «Торпедо» до конца сезона 2024/2025. Зарплата Кагарлицкого составит 25 млн. рублей за сезон.

    «Это очень важное подписание для молодой команды. Кагарлицкий станет опытным лидером, по человеческим качествам это просто топ, да и по игре он в порядке.

    И тут непонятно, почему в Казани не захотели оставить игрока. Посмотрите на состав Ак Барса прямо сейчас. Впечатляет?», — добавил Хайруллин.

  • «Салават Юлаев» и ЦСКА произвели обмен хоккеистами
  • Читайте по теме

    • В сезоне 2023/2024 Кагарлицкий провел за «Ак Барс» 67 матчей, в которых забросил 15 шайб и сделал 10 голевых передач.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Зенит» обыграть «Балтику» в основное время?
  • «Балтика» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Обойдет ли «Аталанта» на финише «Ювентус»?
  • «Аталанта» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Овьедо» не позволит «Эйбару» добыть прямой билет в элиту
  • «Эйбар» — «Овьедо». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.91
  • Экспресс дня 2 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Балтика — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Аталанта — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Эйбар — Овьедо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Кайрат — Шахтер Караганда
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Леганес — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Хорватия — Северная Македония
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Англия — Босния и Герцеговина
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Германия — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие