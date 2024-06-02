СЭ: Кагарлицкий близок к переходу в «Торпедо»

Экс-нападающийможет пополнить состав. Об этом сообщает журналист СЭ

Стало известно, что 34-летний форвард подпишет контракт с «Торпедо» до конца сезона 2024/2025. Зарплата Кагарлицкого составит 25 млн. рублей за сезон.

«Это очень важное подписание для молодой команды. Кагарлицкий станет опытным лидером, по человеческим качествам это просто топ, да и по игре он в порядке.

И тут непонятно, почему в Казани не захотели оставить игрока. Посмотрите на состав Ак Барса прямо сейчас. Впечатляет?», — добавил Хайруллин.

В сезоне 2023/2024 Кагарлицкий провел за «Ак Барс» 67 матчей, в которых забросил 15 шайб и сделал 10 голевых передач.