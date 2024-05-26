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    Ягр — о включении в Зал славы: Знаю, что папа смотрит сверху

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Питтсбург Пингвинз Сборная Чехии
    52-летний Яромир Ягр высказался о включении в Зал славы Международной федерации хоккея (IIHF).

    Яромир Ягр
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    Яромир Ягр

    «Для меня это большая честь. Много чего я мог бы сказать. За свою карьеру мне посчастливилось играть с великими игроками. Иржи Шлегр, Мартин Ручинский, Мартин Страка… У меня не будет времени перечислить их всех. Мы выигрывали вместе, мы проигрывали вместе. Однако самое главное для меня то, что мы остались друзьями даже спустя все эти годы.

    Я хотел бы поблагодарить всех тренеров, которых я встретил за свою карьеру. А также болельщиков: вы все видите, какими громкими могут быть чешские фанаты. Я часто играл под давлением, но меня это не волновало. Именно из-за этого давления я старался ещё сильнее.

    Когда вы верите в свои мечты, вы можете их достичь. Однако за тобой всегда должен кто-то присматривать. Я просто любил хоккей, и родители всегда меня поддерживали. Я знаю, что папа наблюдает сверху. Выбор родителей был лучшим решением, которое я когда-либо принимал», — приводит слова Ягра на церемонии Hokej.cz.

    В составе «Питтсбурга» Ягр два раза выигрывал Кубок Стэнли (1991, 1992), по общему количеству набранных очков в регулярном чемпионате НХЛ он занимает вторую строчку, набрав 1921 очко (766+1155).

    Также на Олимпиаде 1998 года в Нагано он привел сборную Чехии к золотым медалям и дважды выигрывал чемпионат мира (2005, 2010).

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