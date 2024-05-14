Ковальчук заявил, что закончит карьеру хоккеиста с вероятность в 99 процентов

Экс-нападающийи сборной Россииответил на вопрос о возможном продолжении хоккейной карьеры.

«Никакого понимания сейчас нет. Что касается спортивной карьеры, то определюсь, думаю, в ближайшее время. Но я думаю, что честно, уже все прекрасно понимают, что смысла никакого.

Ну, как бы уже то, что я хотел, я сделал. У меня папа был фанатом "Спартака" всю жизнь. Что касается хоккея, то думаю, что это на 99 процентов последняя моя игра была», — сказал Ковальчук в интервью Фёдору Смолову на YouTube-канале Smol Talk.

Напомним, что Ковальчук подписал контракт со «Спартаком» по ходу прошедшего сезона. Форвард провел 25 матчей за «красно-белых», забросил 4 шайбы и сделал 4 голевые передачи.