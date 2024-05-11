2-й таймЗенит — ЦСКАОнлайн
ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит»«Зенит» — ЦСКА. Онлайн
  • 18:36
    • «Спартак» минимально победил «Краснодар»
  • 18:21
    • Медведев уверенно вышел в третий круг турнира в Риме
  • 18:00
    • «Зенит» — ЦСКА: стартовые составы команд
  • 16:29
    • «Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм»
  • 16:18
    • Надаль покинул турнир в Риме, уступив Хуркачу
    Все новости спорта

    Сборная Дании разгромила Австрию на чемпионате мира

    Австрия — Дания: счет матча 1:5, обзор голов

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2024 Сборная Дании
    Дания одолела Австрию (5:1) в матче группового этапа чемпионата мира 2024-го года.

    Сборная Дании
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная Дании

    В составе сборной Дании дублем отметился Йоахим Блихфельд, а по шайбе забросили Маркус Лауридсен, Фредерик Сторм и Феликс Шель.

    Единственный гол записал на свой счет Мануэль Ганаль в самом конце 1-го периода.

    Чемпионат мира 2024 года. Групповой этап.
    Австрия — Дания — 1:5 (1:2, 0:1, 0:2)
    Голы: М. Лауридсен — 1 (Бликфельд, Русселль), 13:19 — 0:1. Сторм — 1 (мен.), 16:11 — 0:2. Ганаль — 1 (Хаудум, Рорер), 19:35 — 1:2. Бликфельд — 1 (Матиасен-Вайсе, М. Лауридсен), 38:54 — 1:3. Шел — 1 (Бруггиссер, Н.Б. Йенсен), 53:44 — 1:4. Бликфельд — 2 (бол., Огорд, Русселль), 58:57 — 1:5Вратари: Мадленер — ДиховБроски: 17 (8+6+3) — 34 (10+12+12)Штраф: 12 — 6

    После этого матча Дания занимает 1-е место в своей группе (3 очка). Австрия — на последней 8-й строчке без набранных баллов.

    В следующем матче датчане сыграют против Канады 12-го мая в 17:20 мск. Австрия в тот же день встретится со Швейцарией. Начало игры — в 21:20 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Динамо» обыграть «Балтику»?
  • «Балтика» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • «Милан» уверенно расправится с сардинцами
  • «Милан» — «Кальяри». Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
  • Пропустит ли «Реал» от «Гранады»?
  • «Гранада» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.72
  • Экспресс дня 12 мая
  • Завтра в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Балтика — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Милан — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.44
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Ломаченко — Камбосос
  • Бои
  • Завтра в 13:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Ювентус — Салернитана
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Аталанта — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч ПСЖ — Тулуза
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Атлетико — Сельта
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие