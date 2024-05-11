Австрия — Дания: счет матча 1:5, обзор голов

одолела(5:1) в матче группового этапа чемпионата мира 2024-го года.

В составе сборной Дании дублем отметился Йоахим Блихфельд, а по шайбе забросили Маркус Лауридсен, Фредерик Сторм и Феликс Шель.

Единственный гол записал на свой счет Мануэль Ганаль в самом конце 1-го периода.

Чемпионат мира 2024 года. Групповой этап. Австрия — Дания — 1:5 (1:2, 0:1, 0:2) Голы: М. Лауридсен — 1 (Бликфельд, Русселль), 13:19 — 0:1. Сторм — 1 (мен.), 16:11 — 0:2. Ганаль — 1 (Хаудум, Рорер), 19:35 — 1:2. Бликфельд — 1 (Матиасен-Вайсе, М. Лауридсен), 38:54 — 1:3. Шел — 1 (Бруггиссер, Н.Б. Йенсен), 53:44 — 1:4. Бликфельд — 2 (бол., Огорд, Русселль), 58:57 — 1:5Вратари: Мадленер — ДиховБроски: 17 (8+6+3) — 34 (10+12+12)Штраф: 12 — 6

После этого матча Дания занимает 1-е место в своей группе (3 очка). Австрия — на последней 8-й строчке без набранных баллов.

В следующем матче датчане сыграют против Канады 12-го мая в 17:20 мск. Австрия в тот же день встретится со Швейцарией. Начало игры — в 21:20 мск.