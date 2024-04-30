Овечкин: Думаю, это был один из самых сложных сезонов в моей карьере

Нападающийподвел итоги сезона для своей команды.

«Я горжусь этой командой, мы через многое прошли с начала сезона. Были взлеты и падения, травмы. Мы нашли способ пробиться в плей-офф, боролись до конца регулярки. Это был сложный сезон, но он будет полезен ребятам, которым нужен был этот опыт.

Думаю, это был один из самых сложных сезонов в моей карьере. В тренировочном лагере мы думали, что сможем рассчитывать на Кузнецова, Бэкстрема, Строума — трех центров, которые могут создать что-то из ничего. Обмен Кузнецова оказался сложным моментом для меня и всей организации. Если кто-то скажет, что это был удачный сезон, то это будет неправда. Мы искали способы стать лучше, искали свою игру», — отметил Овечкин на пресс-конференции.

Напомним, что «Вашингтон» в серии плей-офф всухую уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 0:4.