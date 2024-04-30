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    Овечкин: Думаю, это был один из самых сложных сезонов в моей карьере

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин подвел итоги сезона для своей команды.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    «Я горжусь этой командой, мы через многое прошли с начала сезона. Были взлеты и падения, травмы. Мы нашли способ пробиться в плей-офф, боролись до конца регулярки. Это был сложный сезон, но он будет полезен ребятам, которым нужен был этот опыт.

    Думаю, это был один из самых сложных сезонов в моей карьере. В тренировочном лагере мы думали, что сможем рассчитывать на Кузнецова, Бэкстрема, Строума — трех центров, которые могут создать что-то из ничего. Обмен Кузнецова оказался сложным моментом для меня и всей организации. Если кто-то скажет, что это был удачный сезон, то это будет неправда. Мы искали способы стать лучше, искали свою игру», — отметил Овечкин на пресс-конференции.

    Напомним, что «Вашингтон» в серии плей-офф всухую уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 0:4.

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