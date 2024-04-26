Вице-президент КХЛ о финале Кубка Гагарина: Все ждали немного другого

Вице-президент КХЛподелился впечатлениями от финала розыгрыша Кубка Гагарина.

«Удивил ли меня финал Кубка Гагарина? Очень удивил. Думаю, не только меня. Все ждали немного другого. Если посмотрим на матчи, то не увидим разгромных счетов — всё решала одна шайба. Были овертаймы, кому-то не повезло. Не стал бы делать выводы, просто поздравлю "Магнитку".

Для Ярославля это первый финал за 15 лет. Тогда, в 2009 году, я ещё сам в "Локомотиве" играл. Сейчас в нынешней должности дождался финала бывшей команды. Болельщики не должны отвернуться от команды, нужно продолжать поддерживать её. Сезоны бывают разные, — сказал Гуськов Чемпионату.

Напомним, что "Металлург" обыграл "Локомотив" в финале розыгрыша Кубка Гагарина с сухим счетом 4:0.