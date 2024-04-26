Вице-президент КХЛ о финале Кубка Гагарина: Все ждали немного другого

«Металлург» — обладатель Кубка Гагарина Фото: t.me/metallurgmgn
«Удивил ли меня финал Кубка Гагарина? Очень удивил. Думаю, не только меня. Все ждали немного другого. Если посмотрим на матчи, то не увидим разгромных счетов — всё решала одна шайба. Были овертаймы, кому-то не повезло. Не стал бы делать выводы, просто поздравлю "Магнитку".
Для Ярославля это первый финал за 15 лет. Тогда, в 2009 году, я ещё сам в "Локомотиве" играл. Сейчас в нынешней должности дождался финала бывшей команды. Болельщики не должны отвернуться от команды, нужно продолжать поддерживать её. Сезоны бывают разные, — сказал Гуськов Чемпионату.
Напомним, что "Металлург" обыграл "Локомотив" в финале розыгрыша Кубка Гагарина с сухим счетом 4:0.