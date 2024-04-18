Жамнов о Ковальчуке: С его опытом он в любом случае пригодится нашему хоккею

Главный тренеррассказал о будущем нападающего командыпосле окончания нынешнего сезона КХЛ.

«Ковальчук? Я признателен ему. Это было полностью его решение, никто его не заставлял. То, что он с нами находился, — я благодарен за это, ребята получили огромный опыт. Илья стал частью нашего коллектива на этом этапе, такое дорогого стоит.

Он профессионал от и до, молодые ребята видели, как Ковальчук работает, подходит к делу. Каждый из себя что-то от него почерпнул. Не так просто, как некоторым кажется, пропустить два года и вернуться. Илья на самом деле нам помог.

Он следит за собой. Когда не попадал в состав — мы давали ему отдохнуть. Серия с "Северсталью" получилась затратной, а "Магнитка" непростая команда. Илья относился с пониманием и без обид. Я часто с ним вижусь, но пока мы не обсуждали эти вопросы.

Поверьте мне, Илья без работы не останется. С его опытом он в любом случае пригодится нашему хоккею в дальнейшем. У него есть имя, он заслуженный спортсмен и хоккеист, всегда востребован», — сказал Жамнов Чемпионату.

Напомним, что Ковальчук присоединился к «Спартаку» по ходу нынешнего сезона. Форвард успел провести 25 матчей за «красно-белых», забросил 4 шайбы и сделал 4 голевые передачи.