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    Жамнов о Ковальчуке: С его опытом он в любом случае пригодится нашему хоккею

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак
    Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал о будущем нападающего команды Ильи Ковальчука после окончания нынешнего сезона КХЛ.

    Илья Ковальчук
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    Илья Ковальчук

    «Ковальчук? Я признателен ему. Это было полностью его решение, никто его не заставлял. То, что он с нами находился, — я благодарен за это, ребята получили огромный опыт. Илья стал частью нашего коллектива на этом этапе, такое дорогого стоит.

    Он профессионал от и до, молодые ребята видели, как Ковальчук работает, подходит к делу. Каждый из себя что-то от него почерпнул. Не так просто, как некоторым кажется, пропустить два года и вернуться. Илья на самом деле нам помог.

    Он следит за собой. Когда не попадал в состав — мы давали ему отдохнуть. Серия с "Северсталью" получилась затратной, а "Магнитка" непростая команда. Илья относился с пониманием и без обид. Я часто с ним вижусь, но пока мы не обсуждали эти вопросы.

    Поверьте мне, Илья без работы не останется. С его опытом он в любом случае пригодится нашему хоккею в дальнейшем. У него есть имя, он заслуженный спортсмен и хоккеист, всегда востребован», — сказал Жамнов Чемпионату.

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    • Напомним, что Ковальчук присоединился к «Спартаку» по ходу нынешнего сезона. Форвард успел провести 25 матчей за «красно-белых», забросил 4 шайбы и сделал 4 голевые передачи.

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