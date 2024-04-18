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    Жамнов: Прогресс Голдобина — это заслуга всей тройки

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак
    Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался об игре нападающего команды Николая Голдобина.

    Николай Голдобин
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    Николай Голдобин

    «Прогресс Голдобина? Заслуга всей тройки. Они играли вместе на протяжении всего сезона, была "химия". Коля научился перестраиваться, начал больше играть на команду, нежели на себя. Но всегда есть над чем работать. Бывает, когда не получается, значит, нужно сыграть на партнёров.

    Много моментов для работы, но в целом он молодец, побил все рекорды. Это как его личное достижение, так и достижение команды, потому что многое зависит от партнёров и микроклимата в коллективе.

    У каждого из тройки свои сильные стороны, поэтому в совокупности получился такой результат», — сказал Жамнов Чемпионату.

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    • В КХЛ сезона 2023/2024 Голдобин провел 78 матчей за «Спартак», забросил 40 шайб и сделал 47 голевых передач.

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