Каменский: Овечкин затащил «Вашингтон» в плей-офф

Олимпийский чемпион по хоккеюпрокомментировала выходв плей-офф НХЛ.

В первом раунде Кубка Стэнли «Вашингтон» встретится с победителем регулярного чемпионата «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Роль Овечкина в "Вашингтоне" очень большая. Он в решающей игре затащил команду в плей-офф, забросил решающую шайбу.

Саша — лидер, великий игрок. Когда закончит, конечно, будет легендой, но пока пусть играет. Чем дольше, тем лучше, пусть радует болельщиков и дальше.

Он ведет за собой команду, привел к плей-офф, это здорово. Сейчас начинается новое соревнование, все начинается с нуля. Как команда и сам Овечкин будут готовы к этому этапу, так далеко и пройдут. Все возможно, в истории бывали случаи, когда с восьмого места завоевывали Кубок Стэнли. В НХЛ все возможно», — сказал Каменский «Советскому спорту».