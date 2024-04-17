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    Каменский: Овечкин затащил «Вашингтон» в плей-офф

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Вашингтон Кэпиталз НХЛ
    Олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский прокомментировала выход «Вашингтон Кэпиталз» в плей-офф НХЛ.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    В первом раунде Кубка Стэнли «Вашингтон» встретится с победителем регулярного чемпионата «Нью-Йорк Рейнджерс».

    «Роль Овечкина в "Вашингтоне" очень большая. Он в решающей игре затащил команду в плей-офф, забросил решающую шайбу.

    Саша — лидер, великий игрок. Когда закончит, конечно, будет легендой, но пока пусть играет. Чем дольше, тем лучше, пусть радует болельщиков и дальше.

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    • Он ведет за собой команду, привел к плей-офф, это здорово. Сейчас начинается новое соревнование, все начинается с нуля. Как команда и сам Овечкин будут готовы к этому этапу, так далеко и пройдут. Все возможно, в истории бывали случаи, когда с восьмого места завоевывали Кубок Стэнли. В НХЛ все возможно», — сказал Каменский «Советскому спорту».

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