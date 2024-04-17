Агент Овечкина: Выход в плей-офф — большое достижение для команды, особенно в такой трудный сезон

Агент нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина Глеб Чистяков высказался о выходе команды в плей-офф НХЛ.

В ночь на 17 апреля «Кэпиталз» обыграли «Филадельфию» (2:1) в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ, благодаря чему заняли восьмое место в Восточной конференции. 38-летний россиянин отметился заброшенной шайбой.

«Команда всегда была для Саши приоритетом. Выход в плей-офф — большое достижение для команды, особенно в такой трудный сезон. Было много травм, изменения в составе: потеряли Бэкстрема и Кузнецова. Поэтому считаю, что ребята проявили характер, а тренер Спенсер Карбери сделал отличную работу, сплотив коллектив и объединив их идеей», — цитирует Чистякова «Спорт-Экспресс».

В первом раунде плей-офф «Вашингтон» сыграет против «Нью-Йорк Рейнджерс».

В сезоне-2023/24 Овечкин набрал 65 (31+34) очков в 79 матчах регулярного чемпионата НХЛ.