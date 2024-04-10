Генменеджер «Трактора»: Будем смотреть, кто из нашей команды готов сделать шаг вперед

Генеральный менеджервысказался о возможных изменениях в составе после вылета в полуфинале розыгрыша Кубка Гагарина от(счет в серии 0:4).

«Большинство ребят имеют контракты на следующий год, примерно 70% команды. Нам нужно точечно усилиться, проанализировав плей-офф и конкретно серию с "Локомотивом".

Будем смотреть, кто из нашей команды готов сделать шаг вперед, а кто пригодится из свободных агентов. Я уверен, что "Трактор" в следующем сезоне станет сильнее. Работа в этом направлении уже ведется.

Надо усилять оборону? Конечно. Нам нужно усиление в этой линии. Мы посмотрели на "Локомотив" — это хороший пример того, как важна оборона и вратарь в плей-офф. Для меня, впрочем, это не новость.

Игроки, которые нам противостояли, все очень обученные. Мастерство на столь дальних стадиях отходит на второй план. Очень плотная игра, в которой важнее габариты и физическая готовность», — цитирует Волкова Sport24.

Напомним, что в плей-офф КХЛ нынешнего сезона «Трактор» прошел «Салават Юлаев» (счет в серии 4:2) и московское «Динамо» (4:0). В 1/2 финала розыгрыша Кубка Гагарина «Локомотив» оказался сильнее челябинцев (счет в серии 4:0).