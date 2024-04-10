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    Крикунов: Овечкин является настоящей машиной по побитию рекордов НХЛ

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    Экс-главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился впечатлениями от игры нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в НХЛ.

    Александр Овечкин — капитан «Вашингтона»
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    Александр Овечкин — капитан «Вашингтона»

    «Можно сказать, что Александр Овечкин является настоящей машиной по побитию рекордов НХЛ. И с каждой заброшенной шайбой он приближается к рекорду Уэйна Гретцки.

    Я думаю, что в России все болеют за то, чтобы он побил этот рекорд, и он был нашим. Но в следующем сезоне это будет вряд ли, а дальше вполне возможно. Саша талантлив и обладает хорошим здоровьем, он создан для хоккея», — приводит слова Крикунова «РИА Новости Спорт».

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    • Напомним, что в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» Овечкин забросил победную шайбу и принес победу «Вашингтону» (2:1). Таким образом, форвард побил рекорд Майка Гартнера и установил новый по количеству сезонов в НХЛ с 30+ голами (18).

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