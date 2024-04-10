Крикунов: Овечкин является настоящей машиной по побитию рекордов НХЛ

Экс-главный тренер московскогоподелился впечатлениями от игры нападающегов НХЛ.

«Можно сказать, что Александр Овечкин является настоящей машиной по побитию рекордов НХЛ. И с каждой заброшенной шайбой он приближается к рекорду Уэйна Гретцки.

Я думаю, что в России все болеют за то, чтобы он побил этот рекорд, и он был нашим. Но в следующем сезоне это будет вряд ли, а дальше вполне возможно. Саша талантлив и обладает хорошим здоровьем, он создан для хоккея», — приводит слова Крикунова «РИА Новости Спорт».

Напомним, что в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» Овечкин забросил победную шайбу и принес победу «Вашингтону» (2:1). Таким образом, форвард побил рекорд Майка Гартнера и установил новый по количеству сезонов в НХЛ с 30+ голами (18).