НХЛ. «Вашингтон» победил «Детройт», «Айлендерс» обыграл «Рейнджерс», «Монреаль» — «Филадельфию»

За океаном состоялись очередные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

«Айлендерс» — «Рейнджерс» — 4:2

Российский голкипер хозяев Семен Варламов отразил 34 из 36 бросков по своим воротам. Его признали первой звездой встречи.

У гостей голевой передачей отметился российский нападающий Артемий Панарин. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 25 из 28 бросков по своим воротам.

«Рейнджерс» с 110 очками лидируют в Восточной конференции. «Айлендерс» идут на 7-й строчке — 87 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Рейнджерс» — 4:2 (3:0, 0:2, 1:0) Голы: Райлли — 6 (Хорват), 4:12 — 1:0. Хорват — 33 (Добсон, Барзал), 11:47 — 2:0. Палмиери — 27 (Нельсон, Добсон), 13:38 — 3:0. Крайдер — 39 (бол., Панарин, Зибанежад), 27:47 — 3:1. Фокс — 16 (бол., Крайдер, Трочек), 35:01 — 3:2. Ли — 20 (п.в., Пажо, Энгвалль), 59:54 — 4:2Вратари: Варламов — Шестеркин (57:46 — 59:54)Штраф: 6 — 14Броски: 29 (17+8+4) — 34 (11+10+13)

«Айлендерс» — «Рейнджерс» — 4:2

«Бостон» — «Каролина» — 1:4

Российский нападающий гостей Андрей Свечников забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. Его признали первой звездой встречи.

Голкипер Петр Кочетков отразил 22 из 23 бросков по своим воротам и стал третьей звездой матча.

«Каролина» набрала 107 очков и занимает 2-е место в Восточной конференции. «Бостон» идет на 3-й строчке — 107.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Каролина» — 1:4 (0:0, 1:2, 0:2) Голы: Свечников — 19 (Мартинук, Слэвин), 30:55 — 0:1. Терявяйнен — 23 (Свечников, Слэвин), 33:05 — 0:2. Макэвой — 12 (Лауко), 36:56 — 1:2. Гюнцель — 29, 50:14 — 1:3. Джарвис — 30 (мен., Шей, Стаал), 53:22 — 1:4Вратари: Суэймен — КочетковШтраф: 6 — 8Броски: 23 (4+6+13) — 26 (4+15+7)

«Бостон» — «Каролина» — 1:4

«Детройт» — «Вашингтон» — 1:2

Российский нападающий Александр Овечкин стал автором победного гола. Теперь у него 63 (30+33) очка в этом сезоне.

«Вашингтон» набрал 85 очков и поднялся на 8-е место в Восточной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Вашингтон» — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0) Голы: Строум — 27 (Фехервари), 37:47 — 0:1. Овечкин — 30 (Оши), 39:52 — 0:2. Кейн — 20 (Перрон, Раймонд), 59:58 — 1:2Вратари: Лайон (56:39 — 59:13, 59:22) — ЛиндгренШтраф: 2 — 4Броски: 43 (17+10+16) — 23 (8+8+7)

«Детройт» — «Вашингтон» — 1:2

«Монреаль» — «Филадельфия» — 9:3

Российский голкипер гостей Иван Федотов вышел на лед в середине второго периода. Он отразил 9 из 13 бросков по своим воротам.

«Монреаль» набрал 72 очка и занимает 15-е место в Восточной конференции. «Филадельфия» идет на 11-й строчке — 83 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Филадельфия» — 9:3 (1:0, 5:0, 3:3) Голы: Слафковски — 17 (Мэтисон, Кофилд), 1:05 — 1:0. Слафковски — 18 (Сузуки, Мэтисон), 28:43 — 2:0. Галлахер — 12 (Ковачевич, Харрис), 30:46 — 3:0. Слафковски — 19 (Савар), 31:22 — 4:0. Андерсон — 9 (Харрис, Пирсон), 32:42 — 5:0. Дворак — 4 (Харрис), 35:27 — 6:0. Пелинг — 11 (Типпетт, Джонсон), 44:54 — 6:1. Дворак — 5 (Арве-Пинар), 50:06 — 7:1. Галлахер — 13 (Армиа, Ковачевич), 51:19 — 8:1. Фараби — 22 (Люксель, Кэйтс), 55:05 — 8:2. Джонсон — 4 (Типпетт, Хэтэуэй), 57:07 — 8:3. Армиа — 17 (Галлахер, Ньюхук), 58:17 — 9:3Вратари: Монтембо — Эрссон (Федотов, 32:42)Штраф: 6 — 2Броски: 30 (8+14+8) — 36 (10+12+14)

«Монреаль» — «Филадельфия» — 9:3

«Нью-Джерси» — «Торонто» — 2:5

«Торонто» набрал 101 очко и занимает 5-е место в Восточной конференции. «Нью-Джерси» занимает 13-е место — 79 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Торонто» — 2:5 (1:1, 1:2, 0:2) Голы: Робертсон — 13, 8:56 — 0:1. Хишир — 26 (Мерсер, Смит), 14:25 — 1:1. Мерсер — 20 (бол., Хишир), 25:17 — 2:1. Бертуцци — 20 (Доми, Маккейб), 35:00 — 2:2. Джиордано — 3 (Мэттьюс, Бертуцци), 35:09 — 2:3. Мэттьюс — 66 (Доми), 47:33 — 2:4. Бертуцци — 21 (п.в., Маккейб, Марнер), 58:47 — 2:5Вратари: Аллен (56:40 — 58:47) — УоллШтраф: 6 — 4Броски: 20 (4+8+8) — 37 (7+15+15)

«Нью-Джерси» — «Торонто» — 2:5

«Тампа-Бэй» — «Коламбус» — 5:2

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров сделал три голевые передачи. Теперь у него 139 (43+96) очков в текущем сезоне. Он явлется лидером бомбардирской гонки.

Оба гола «Блю Джэкетс» на счету российского форварда Кирилла Марченко. У него теперь 41 (23+18) очко в этом сезоне.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Коламбус» — 5:2 (1:1, 1:1, 3:0) Голы: Пойнт — 44 (Кучеров, Дюклер), 16:31 — 1:0. Марченко — 22 (Силлинджер, Северсон), 19:17 — 1:1. Марченко — 23 (бол., Годро, Веренски), 27:13 — 1:2. Стэмкос — 37 (бол., Кучеров, Хедман), 34:17 — 2:2. Чирелли — 20 (Хагель, Стэмкос), 45:40 — 3:2. Стэмкос — 38 (Хагель, Чернак), 45:56 — 4:2. Стэмкос — 39 (п.в., Кучеров), 57:57 — 5:2Вратари: Василевский — Гривз (57:00 — 57:57)Штраф: 4 — 4Броски: 33 (10+11+12) — 32 (9+11+12)

«Тампа-Бэй» — «Коламбус» — 5:2

«Флорида» — «Оттава» — 2:0

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский провел эту встречу на скамейке запасных.

«Флорида» набрала 104 очка и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Оттава» идет на 14-й строчке — 72 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Оттава» — 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) Голы: Лунделл — 12 (бол., Столарз), 12:02 — 1:0. Казинс — 7 (Миккола, Беннетт), 14:48 — 2:0Вратари: Столарз — Корписало (56:45 — 57:58)Штраф: 16 — 20Броски: 30 (12+3+15) — 25 (9+5+11)

«Флорида» — «Оттава» — 2:0

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«Даллас» — «Баффало» — 3:2

«Даллас» набрал 109 очокв и лидирует в Западной конференции.

«Баффало» идет на 13-й строчке в Восточной конференции — 79 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Баффало» — 3:2 (1:2, 2:0, 0:0) Голы: Так — 21 (Йокихарью, Байрам), 4:09 — 0:1. Робертсон — 27 (Хинтц), 6:15 — 1:1. Далин — 20 (Пауэр, Кребс), 9:38 — 1:2. Джонстон — 32 (Харли), 23:38 — 2:2. Павелски — 27 (Танев, Харли), 27:08 — 3:2Вратари: Эттингер — Луукконен (58:24)Штраф: 16 — 4Броски: 25 (7+12+6) — 21 (5+7+9)

«Даллас» — «Баффало» — 3:2

«Нэшвилл» — «Виннипег» — 3:4 ОТ

«Виннипег» набрал 102 очка и идет на 4-й строчке в Западной конференции.

«Нэшвилл» занимает 6-е место — 95 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Виннипег» — 3:4 ОТ (1:3, 0:0, 2:0, 0:1) Голы: Новак — 16 (Шервуд), 4:05 — 1:0. Виларди — 20 (бол., Шайфли, Моррисси), 6:51 — 1:1. Шайфли — 24 (Тоффоли), 8:19 — 1:2. Демело — 3 (Бэррон), 12:46 — 1:3. Стэстни — 2 (Йоси, Шервуд), 47:34 — 2:3. О`Райлли — 26 (Йоси, Нюквист), 49:41 — 3:3. Коннор — 32 (Шайфли, Пионк), 61:52 — 3:4Вратари: Сарос — ХеллибакШтраф: 11 — 13Броски: 48 (14+22+12+0) — 22 (11+5+4+2)

«Нэшвилл» — «Виннипег» — 3:4 ОТ

«Колорадо» — «Миннесота» — 5:2

Российский голкипер хозяев Александр Георгиев отразил 20 из 22 бросков по своим воротам.

Российский голкипер «Уайлд» Кирилл Капризов забросил одну шайбу.

«Колорадо» набрал 104 очка и поднялся на 3-е место в Западной конференции. «Миннесота» идет на 10-й строчке — 83 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Миннесота» — 5:2 (2:2, 3:0, 0:0) Голы: Лехконен — 16 (бол., Маккиннон, Макар), 4:34 — 1:0. Маккиннон — 49 (Друэн, Макар), 8:38 — 2:0. Капризов — 42 (бол., Зуккарелло, Болди), 10:14 — 2:1. Болди — 27 (бол., Зуккарелло, Чисхолм), 19:40 — 2:2. Макар — 20 (Тэйвз, Друэн), 26:15 — 3:2. Маккиннон — 50 (Друэн, Тэйвз), 34:50 — 4:2. Маккиннон — 51 (Лехконен), 39:08 — 5:2Вратари: Георгиев — ГуставссонШтраф: 10 — 8Броски: 32 (14+9+9) — 22 (12+5+5)

«Колорадо» — «Миннесота» — 5:2

«Анахайм» — «Лос-Анджелес» — 3:1

У гостей голевой передачей отметился российский защитник Владислав Гавриков.

«Анахайм» набрал 57 очков и занимает 14-е место в Западной конференции. «Лос-Анджелес» идет на 7-й строчке — 93 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Лос-Анджелес» — 3:1 (1:1, 0:0, 2:0) Голы: Томас — 2 (Льюис, Гавриков), 5:50 — 0:1. Ватрано — 33 (Гудас, Строум), 17:46 — 1:1. Киллорн — 18 (Фаулер, Строум), 41:51 — 2:1. Зеграс — 5, 45:50 — 3:1Вратари: Достал — Тэлбот (56:49 — 58:33, 58:57)Штраф: 4 — 6Броски: 27 (8+10+9) — 37 (8+16+13)

«Анахайм» — «Лос-Анджелес» — 3:1

«Сиэтл» — «Аризона» — 5:0

«Сиэтл» с 79 очками занимает 11-е место в Западной конференции.

«Аризона» идет на 13-й строчке — 71 очко.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сиэтл» — «Аризона» — 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) Голы: Райт — 4 (Эберле, Шварц), 1:08 — 1:0. Бураковски — 7 (бол., Бенайерс, Шульц), 2:14 — 2:0. Шульц — 7 (Бьоркстранд, Бенайерс), 24:29 — 3:0. Танев — 7 (Гурд, Картье), 46:38 — 4:0. Борген — 3 (Олексяк, Бьоркстранд), 49:35 — 5:0Вратари: Грубауэр — ВеймелкаШтраф: 4 — 8Броски: 25 (7+9+9) — 39 (9+18+12)

«Сиэтл» — «Аризона» — 5:0

«Сан-Хосе» — «Калгари» — 2:3 ОТ

Победную шайбу в овертайме забросил россиянин Андрей Кузьменко.

«Калгари» (75 очков) занимает 12-е место в Западной конференции НХЛ. «Сан-Хосе» (45) замыкает таблицу «Востока».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Калгари» — 2:3 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 0:1) Голы: Эклунд — 16 (Зеттерлунд, Гранлунд), 7:22 — 1:0. Макдональд — 7 (Хоффман), 22:22 — 2:0. Андерссон — 9 (Коронато, Охотюк), 25:35 — 2:1. Кадри — 26 (бол., Шарангович, Кузьменко), 34:51 — 2:2. Кузьменко — 18 (бол., Юбердо, Кадри), 62:58 — 2:3Вратари: Блэквуд — ВольфШтраф: 6 — 8Броски: 22 (9+9+3+1) — 41 (8+15+13+5)