Крикунов считает, что Ковальчуку стоит завершить карьеру хоккеиста

Бывший главный тренер сборной Россииподелился мнением о возможном продолжении карьеры нападающегов качестве хоккеиста.

«Я думаю, что он всё уже доказал, потому может спокойно работать генменеджером и не париться, как говорится. Надо заканчивать, когда ты ещё что-то можешь, а не ждать, когда тебя погонят.

Он в этом году поиграл, показал, надо нормально закачивать. Тем более опыт работы генменеджером у него есть, в сборной России это было, хоть и давно», — сказал Крикунов Чемпионату.

В нынешнем сезоне Ковальчук провел 25 матчей за «Спартак» и набрал 8 (4+4) очков. В плей-офф форвард принял участие в 5-и встречах и не отметился результативными действиями.

Напомним, что «Спартак» вылетел во 2-м раунде плей-офф КХЛ в серии с «Металлургом» со счетом 2:4.