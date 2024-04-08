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    Крикунов считает, что Ковальчуку стоит завершить карьеру хоккеиста

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    Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мнением о возможном продолжении карьеры нападающего «Спартака» Ильи Ковальчука в качестве хоккеиста.

    Илья Ковальчук
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    Илья Ковальчук

    «Я думаю, что он всё уже доказал, потому может спокойно работать генменеджером и не париться, как говорится. Надо заканчивать, когда ты ещё что-то можешь, а не ждать, когда тебя погонят.

    Он в этом году поиграл, показал, надо нормально закачивать. Тем более опыт работы генменеджером у него есть, в сборной России это было, хоть и давно», — сказал Крикунов Чемпионату.

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    • В нынешнем сезоне Ковальчук провел 25 матчей за «Спартак» и набрал 8 (4+4) очков. В плей-офф форвард принял участие в 5-и встречах и не отметился результативными действиями.

    Напомним, что «Спартак» вылетел во 2-м раунде плей-офф КХЛ в серии с «Металлургом» со счетом 2:4.

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