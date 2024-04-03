Генменеджер «Авангарда»: Увольнение Кравца было взвешенным решением

Генеральный менеджер «Авангарда»объяснил, почему клуб уволилс поста главного тренера по ходу серии с ярославским «Локомотивом».

«Авангард» проиграл «Локомотиву» (3-4 в серии) во втором раунде Кубка Гагарина.

«Во‑первых, хотелось бы сказать Михаилу Григорьевичу спасибо за то время, которое он провел [в "Авангарде"]. Медали с ним выигрывали. Это решение не было таким эмоциональным после 0:7. Все было взвешено.

Мы видели, что нам нужно было что‑то менять, и очень быстро. Все решения были приняты так, чтобы было лучше для команды. Мы действовали, нам нужно было выправлять ситуацию.

Мы честно выполнили все обязательства перед тренером. Комментировать его слова не будем.

Еще раз спасибо Михаилу Григорьевичу за все это время. Двигаемся дальше», — приводит слова Курьянова «Матч ТВ».

Новым главным тренером «Авангарда» стал Сергей Звягин.