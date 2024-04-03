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    Крикунов: Кажется, что «Автомобилист» уже достиг своего потолка

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Металлург Мг
    Бывший главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов высказался о перспективах екатеринбургской команды в полуфинальной серии плей-офф КХЛ с «Металлургом».

    Владимир Крикунов
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    Владимир Крикунов

    «Считаю "Металлург" фаворитом этой серии. У Магнитогорска потенциал выше. Есть немало ярких игроков, надёжный вратарь, много талантливой молодёжи, которая проявляет себя уже сейчас. В "Автомобилисте" таких людей тоже немало. И он способен преподнести сюрприз, как сделал это в предыдущих двух раундах.

    Мне кажется, что Екатеринбург уже достиг своего потолка, потратив немало сил против "Ак Барса" и СКА, а "Магнитка", которая невзрачно начала плей-офф, за счёт характера прошла "Амур" и "Спартак" и по ходу весны постепенно прибавляет в игровом плане», — сказал Крикунов в интервью «Известиям».

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    • Напомним, что в 1-м раунде плей-офф КХЛ «Автомобилист» прошел «Ак Барс» со счетом в серии 4:1. Во 2-м раунде подопечные Николая Заварухина обыграли СКА с таким же счетом в серии.

    Первый матч между «Металлургом» и «Автомобилистом» состоится сегодня, 3-го апреля в 17:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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