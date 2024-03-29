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    Миннесота — Сан-Хосе: смотреть онлайн в прямом эфире

    29.03.2024 в 03:00 начнется матч в НХЛ Миннесота — Сан-Хосе

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Миннесота и Сан-Хосе начнут матч в 03:00 в НХЛ, 29.03.2024.

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    Последний матч: «Миннесота» — «Сан-Хосе» 4:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Миннесота»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Миннесота — Сан-Хосе.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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