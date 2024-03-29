Генменеджер «Филадельфии»: Мы рады видеть Федотова у нас

Генеральный менеджервысказался о переходе в коллектив российского вратаря

«Он будет доступен. Он выйдет на лёд, будет тренироваться с командой. А затем тренерский штаб решит, играть ему или нет. Так что мы рады видеть его здесь. Что касается продления контракта, то это то, над чем мы работаем.

Феликс Сандстрём в составе? Нет, Феликса нет в списке. И вот тут-то нам и пришлось получить разъяснения от НХЛ. Он был срочно отозван, с добавлением Ивана в состав Феликсу пришлось вернуться в "Лихай-Вэлли", — сказал Бриер на пресс-конференции.

Напомним, что летом 2022-го года экс-голкипера ЦСКА задержали и принудительно отправили в военкомат, после чего хоккеист отслужил в армии, имея действующий контракт с "Филадельфией". Летом 2023-го года после возвращения из вооруженных сил хоккеист подписал контракт с ЦСКА.

В нынешнем сезоне Федотов провел 49 матчей за армейскую команду, отразил 91.56% бросков при коэффициенте надежности 2.35.